İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi başkanlarını ayrı ayrı ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Temmuz 2021’de, “İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı” tanıtım toplantısı düzenlemişti.

Toplantıda, İstanbul’un “2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları”na talip olduğunu açıklayan Başkan İmamoğlu, kentin Olimpiyat adaylığı irade beyanını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Türkiye’de ‘olimpiyat’ denince ilk akla gelen isimlerden merhum Sinan Erdem’in, “Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla yapılır” vizyonuna inandıklarının altını çizen İmamoğlu, konunun paydaşlarına, “Devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne ve ilgili tüm kurumlara, aynı hedef etrafında odaklanmak için iş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte başaracağız” çağrısında bulunmuştu.

“FİLENİN SULTANLARI”NI UNUTMADI

Süreç içerisinde konunun takipçisi olan İmamoğlu, bugün de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile Bakırköy ve Şişli’deki kurum merkezlerinde ayrı ayrı bir araya geldi.

‘Olimpiyat’ denince titrer bir durumda olduklarına vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Bugün de biraz daha coşkulu bir günde bir aradayız. Dünya şampiyonu bir kadın voleybol takımımızın varlığıyla, bugün burada daha da keyifliyiz. Kaptan Eda nezdinde bütün takımı ve bütün ekibi kutlayalım” dedi. 2036 Olimpiyatlarıyla ilgili yolculuğu, tüm paydaşlarıyla birlikte konuştuklarını hatırlatan İmamoğlu, “Sizin de rehberliğinizde çok güzel adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bu konuda biz İstanbulluyu, İstanbul'un toplumunu biraz da spor cephesinden bakan Belediyemizin bu yolculuğuna da katkı sunan bir İcra Kurulu heyeti oluşturduk. 2 arkadaşımız şu anda yok, ama diğer arkadaşlarımızla birlikte sizi ziyaret etmek istedik” diye konuştu.

Sürecin hakkını vermek için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, Olimpiyat sürecinin kapsayıcı bir yolculuk gerektirdiğine dikkat çekerek, “Hükümetinden yerel yönetimine, sizin organizasyonunuzda bu meselede iş birliği içinde olması vazgeçilmez bir duruş. Biz de bunu hassasiyetle koruduk ve korumaya devam edeceğiz" dedi.