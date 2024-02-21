Alper Taban’la “Yola Devam” kararı alan AK Parti’de Belediye Meclis Adayları belli oldu.

ESKİ İSİMLER LİSTEDE

Yayınlanan listede AK Parti’nin kuruluşundan bu yana parti içinde ciddi ağırlığı olan isimlere yıllar sonra yeniden görev verildi. Bu isimler arasında M.Akif Kılıç, Süleyman Yılmaz ve Ali Toprak yer alıyor.

MİLLİ GÖRÜŞTEN BİR İSİM

AK Parti listesinde Milli Görüş hareketinde uzun yıllar siyaset yapan Çamlıdere ailesinin fertlerinden Necmettin Çamlıdere’ye yer verildi.

MHP’YE 8 MECLİS ÜYESİ

İttifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nden 8 isim seçilebilecek sıradan aday gösterildi. 2019 seçimlerinde olduğu gibi, bu yılda MHP’li adaylar aynı sıralamalardan aday gösterildi.

SÜPRİZ İSİMLER VAR

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Aday listesinde 19’ncı sırada Hasan Aydın ile 24’ncü sırada Kanal16 Televizyonun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özdemir’de yer alıyor. Listede ayrıca İnegölspor’un eski başkanlarından Kani Ademoğlu 21’nci sırada ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk 12’nci sırada bulunuyor.

KADIN ADAY SAYISI 4 OLDU

AK Parti listesinde 4 kadın adaya yer verdi. Listeye giren isimler Halide Serpil Şahin, Hatice Tuna, Hilal Ekingen ve Derya Uysal Tuncay oldu.

LİSTEDE BU KEZ ADAY GÖSTERİLMEDİLER

AK Parti’de 5 yıl boyunca Belediye Meclis Üyeliği yapan 18 isim ise bu kez aday listesinde yer alamadı. Bu isimler, Erdal Akkaya, Recai Baykan, Esra Leblebici, Cemal Aktürk, Muhammet Ergün, Mahmut Özkan, Mürsel Avşar, Mehmet Aydın, Yunus Keser, Turgay Yel, Abdullah Akşeker, Merve Haraslı, Eyüp Beyhan, İhsan Alper Aleddinoğlu, Hüseyin Çiğdem, Burcu Keskin, Kenan Kaya ve Rıdvan Kocaağa oldu.

İŞTE SIRALI TAM LİSTE

1. ALİ TOPRAK

2. H. SERPİL ŞAHİN

3. YÜCEL ERİM

4. SELAHATTİN KÜLCÜ

5. SELİM EMRE AYDIN

6. MURAT TUNÇ BİRCAN

7. SÜLEYMAN YILMAZ

8. FEVZİ DÜLGER

9. DERYA UYSAL TUNCAY

10. MELİH ATEŞ

11. FARUK TOPTAŞ

12. Ö. FARUK BAŞTÜRK

13. ALİ AKAL

14. FERHAT MENGİ

15. MEHMET SARGIN

16. CİHAN DEMİRTAŞ

17. BEKİR BEKİL

18. MURAT AYDIN

19. HASAN AYDIN

20.YÜKSEL USTA

21. KANİ ADEMOGLU

22. CAVİT ÜNALAN

23. NADİM SANCAR

24. HASAN ÖZDEMİR

25. SADETTİN ERDOĞAN

26. DEVLET KURT

27. ALİ ÜNVER

28. METIN İBİŞ

29. VOLKAN KARDAŞ

30. YILDIRAY CİNCAN

31. İBRAHİM SEVİNÇ

32. ŞAHİN CAN ERTUĞRUL

33. HİLAL EKİNGEN

KONTENJAN

1. MEHMET AKİF KILIÇ

2. NECMETİN ÇAMLIDERE

3. AYHAN GÜLEÇ

4. HATİCE TUNA