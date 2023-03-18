AK Parti Gençlik Kolları Başkan Vekili Fatih Nuri Kaya, aday adaylığını açıkladı.

2015 yılında AK Parti İlçe Başkanlığında görev alan Fatih Nuri Kaya, 2023 Mayıs ayında yapılacak olan genel seçimler içinde Milletvekili aday adaylığı için AK Parti Bursa İl Başkanlığına başvuruda bulundu.

FATİH NURİ KAYA KİMDİR?

1994 İnegöl doğumluyum. İlkokul öğrenimini Vehbi Koç İlköğretim Okulu, Liseyi Nuh Mehmet Küçükçalık Lisesinin ardından, üniversite öğretimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldum.

İki firma sahibi olarak mobilya, plastik sanayi ve kimya sektörlerinde ticari faaliyetlerde bulunmaktayım. Siyasete üniversite yıllarında başlayarak Partimize, Davamıza ve Gençliğimize hizmet için yola çıktım. 2020 yılında Gençlik Kolları Başkanımızın olurlarıyla göreve başladım. Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığıyla Davama ve Teşkilatıma hizmetlerim devam etmektedir.