Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23 Ekim 2024 Çarşamba günü 08.30-13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılacak Cumhuriyet Koşusu düzenleneceği duyuruldu.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede,

23 Ekim 2024 Çarşamba günü 08.30-13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Garanti Bankası önünden başlayarak FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi güzergahlarından Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son bulacak Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenleneceğini duyurdu. Buna göre o gün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

23 Ekim 2024 Çarşamba günü 08.30-13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Garanti Bankası önünden başlayarak FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi güzergahlarından Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son bulacak Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenleneceğinden;

Etkinlik öncesi ve sırasında FSM Bulvarı Cami kavşağından Esentepe Kavşağı istikametinde Tuna Kavşağına kadar araç trafiğine kapatılacak olup, koşu etkinliği güzergahında bulunan Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi ve buralara bağlanan sokaklar, Eğitim Caddesi Nilüfer Belediyesine kadar olan yollar ve sokaklar araç trafiğine 09.30 itibariyle kapatılacaktır.

Bahse konu güzergahı kullanan araç sürücülerinin alternatif güzergah olan Sanayi Caddesi, İzmiryolu Caddesi ve Ata Bulvarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.