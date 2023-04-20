2022-23 Hentbol Sezonu'nda Kadınlar Süper Ligi normal sezon maçlarının istatistik bilgileri yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından maçlardan derlenen istatistik verilerine göre Görele Belediyespor'dan Perihan Topaloğlu Acar tüm maçlardaki verimlilik puanına göre ligin "En iyi Oyuncusu" olurken, 172 gol ile de ligin "En Golcü Oyuncusu" unvanını aldı.

Kadınlar Süper Ligi normal sezon sonu verilerine göre "Altın Yedi" şu isimlerden oluştu;

Halime İslamoğlu (Kaleci/İzmir B.B.), Kübra Sarıkaya (Sol Kanat/Kastamonu B.), Perihan Topaloğlu Acar (Sol Oyun Kurucu/Görele B.), Sibel Kıcıroğlu (Orta Oyun Kurucu/İzmir B.B.), Merve Özbolluk (Sağ Oyun Kurucu/Üsküdar B.), Emine Gökdemir (Sağ Kanat/Kastamonu B.), Cansu Akalın (Pivot/Konyaaltı B.)

Yine tüm maçların değerlendirmesi ile elde edilen verimlilik puanına göre "En İyi Kaleci" İzmir Büyükşehir Belediyesi oyuncusu Halime İslamoğlu seçildi.

Yenimahalle Belediyesi kalecisi Selen Akalın, 187 kurtarış ile "En Fazla Kurtarış Yapan Kaleci" olurken, yine "Hızlı Hücum Kurtarışı" ve "7 Metre Atışı Kurtarışı" kategorilerinde de birinci sırayı Selen Akalın aldı.

"En Fazla Asist Yapan Oyuncu" dalında Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Fatma Atalar 47 asist ile ilk sırayı alırken, "En Fazla Hızlı Hücum Golü Atan" oyuncu 21 gol ile Yenimahalle Belediyesi'nden Funda Baş oldu. "En Fazla Top Kapma" sayısında ise Yenimahalle Belediyesi'nden Arife Özdemir ilk sırada yer aldı.

Yenimahalle Belediyesi'nden Gülcan Tügel, 21 adet 2 dakika cezası alarak 'En fazla 2 Dakika Cezası Alan Oyuncu' oldu.