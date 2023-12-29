Bursa'da hava nasıl olacak?

Bursa'da son iş gününde şehir genelinde sisli bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 18 derece olacak.

30 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde termometreler 4 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları parçalı bulutlu bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 16 derece seviyelerinde seyredecek.

31 Aralık Pazar günü Bursa'da sisli bir hava etkili olurken en düşük sıcaklık 6 derece olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde az bulutlu bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini