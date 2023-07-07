Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller için "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, proje kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini duyurdu.

Kendi yapısını inşa edecek afetzedeler konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirten Özhaseki, kredilerin 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli olacağını kaydetti.

Özhaseki, fay kırıklarının üzerinde, zeminde sıvılaşma olan yerlerde ve dere yataklarında yapılaşma olmayacağını, bunlarla ilgili cezai müeyyidelerin Meclis'e geleceğini ifade etti.

Bakan Özhaseki, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere hibe ve kredi konusunda, "Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Özellikle vatandaşlarımız kendi aralarında bir araya geldiklerinde gerek tek katlı gerekse birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde ki yarıdan bir fazlasıyla bir araya gelmesiyle buna izin vereceğiz. Ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira orada nakdi yardımda bulunacağız" diye konuştu.