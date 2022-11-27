TFF 2. Beyaz grupta İnegölspor sahasında ağırladığı AMED Sportif Faaliyetleri'ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Gürcan Hasova, Azad İlhan, Salih Burak Demirel
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Niyazi Batuhan Salman, Bahadır Taşdelen(Dk 84 Emir Özsoy) , Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Salih, Ömer Faruk Ermeç
AMED Sportif Faaliyetleri: Cantuğ Temel, Anil Şahin(DK 66 Eren Mızrak) , Ercan Çapar(Dk 80 Yunus Tarhan), Mustafa Hüseyin Seyhan, Serdar Eylik(Dk 80 Cenk Kaplan), Gökhan Köseoğlu, Mehmet Gürkan Öztürk, Oğuz Çetinkaya, Emre Can Coşkun, Taner Gümüş(Dk 58 Muhammet Raşit Yöndem), Mansur Çalar
Sarı Kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor) Mustafa Hüseyin Seyhan(2), Ercan Çapar, Mehmet Gürkan Öztürk, Emre Can Coşkun(AMED)
Kırmızı Kart: Mustafa Hüseyin Seyhan(AMED)
Goller: Dk 66 Mansur Çalar, Dk 79 Muhammet Raşit Yöndem (AMED)
MAÇTAN DAKİKALAR
66'ncı dakikada gelişen AMED atağında topla buluşan Mansur'un uzaktan vuruşu golü getirdi. 0-1
79'ncu dakikada gelişen AMED atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Raşit'in vuruşu golü getirdi. 0-2