İletişim Başkanlığı, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberler kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği yönündeki iddialara ilişkin haberlerin doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğini duyurmaya devam ediyor.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar edilmemesini isteyen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM, söz konusu internet haber sitelerinde ve sosyal medyalarda dolaşıma sokulan küpürlere de yer vererek, iddiayı yalanladı.