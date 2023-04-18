Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar daha önce sosyal medyasından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kez sosyal medya hesabından yaptığı yeni videolu paylaşımla istifasının gerçek nedenlerini de açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar, istifasının nedenlerini video ile anlattı

Uyar, videolu açıklamasında şunları kaydetti:

SAVUNDUĞUMUZ ŞEYLERİN HEPSİNİN TERSİ YAPILDI

"Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Teşkilat Başkanlığı’ndan istifa ettim. istifa etmemin gerekçeleri vardı. Yapılan haksızlıklar, bizim savunduğumuz şeylerin hepsinin tersinin yapılması. Çünkü ilk önce bizler savunmadığımız şeyleri yapmamamız gerekiyor, ama eğer ki partide bu tavizi vermeye başladıysa, arkası kesilmez diye düşünüyorum. Çünkü Yeniden Refah Partisi diğer partilerden farklı bir partiydi. Hakkaniyet içerisinde, liyakata uygun adaletli ve ehliyetli insanlar olacaktı ama tabii ki ilk verdiği tavizlerden biri budur. Ama tabii ki bunun önlemini alması kolaydır, ama bir kere de girdiği zaman bu kanser gibi ilerler gider.

GENEL BAŞKANIMIZ FATİH ERBAKAN KEŞAN’A GELİYOR AMA BENİM HABERİM OLMUYOR

Allahın izniyle bize Keşan'da kurucu ilçe başkanlığı verildi ve partimizi kurduk, partiyi kurduktan sonra kongremiz oldu birinci olağan kongremizi yaptık. Kongre yapıldığında Yeniden Refah Partisi Genel başkanımız Fatih Erbakan'ı davet ettik, büyüklerimiz dedi ki program yoğun olduğundan dolayı gelemez. Tamam dedik eyvallah biz kongremizi yaptık, Allahın izniyle yüzümüzün hakkıyla kongremizi bitirdik. ondan sonra bizden belli bir süre sonra aradan bir zaman geçti, 2.-3 ay kadar geçti ve Fatih Erbakan Keşan'a geliyor. Tabii ki o akşam beni Kubilay kardeşimiz telefonla aradı, "Abi çabuk canlı yayına gir" dedi, "Fatih Erbakan Keşan’da" dedi. Ben acaba benimle makara mı yapıyor dedim. Aradık baktım gerçekten de Fatih Erbakan Keşan’da, bu biraz beni üzdü! Niye üzdü? Çünkü davamın önderi geliyor ve Teşkilatı hiçe sayarak, bilerek veya bilmeyerek, önemsemeyerek ama tabii ki önemsenmeyecek bir durum bir şey değil! İlçe teşkilatını haberdar etmiyorsun. Bu olay İlçe başkanını küçük düşürmek, ilçe başkanını insanların karşısında pasifize etmektir. Konuyla ilgili yine Teşkilat Başkanını devamlı arıyoruz, telefonlara cevap vermiyor! Niye vermiyorsun?"

"İL BAŞKANIMIZA DAHİ ULAŞAMAZ OLDUK"

"Genel Merkezden Teşkilat Naim Öztürk ve Edirne İl Başkanı Ali Yalçındağ beye ulaşmaya çalıştığımızda hiçbir zaman kendilerine ulaşamadık." diyen Uysal, "Teşkilatını dinlemeyen ve şimdi milletvekili olan bu arkadaşlar normal bir vatandaşın telefonunu açacak mı? Milletvekili adaylarını Edirne'nin içinden çıkartınız. Keşan, Uzunköprü’den adayınız yok. İl başkanının görevi toplumun içindeki saygıdeğer insanları sevilen insanları, sevilen simaları ortaya çıkararak, il başkanı değil toplumun istediği insanı seçim senin yaptığın ortadadır toplumda çıkartırsın. Seçilecek insanı araştırırsın, kamuoyu araştırmasıyla biz öyle yapmaya çalıştık gayret ettik. Ama bizi dinleyen kimse çıkmadı. Bu nedenle ben de partiden istifa etmenin en doğru yol olduğunu düşünerek görevimden istifa ettim" diye konuştu.