Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Moskova'daki görüşmenin detaylarını Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesinden duyurdu.

İstihbarat Başkanları ile yapılan görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımların yanı sıra Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele ve Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındığı kaydedildi.

Bakanlık, yazılı açıklamada tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettikleri belirtirken, yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemini vurguladı.