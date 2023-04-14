İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ iş arayan birçok vatandaşa destek olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İstihdam Birimi; Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonunda, CEVA Lojistik şirketinin işçi alımına ev sahipliği yaparak işveren ile iş arayanları bir araya getirdi.

İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER SAĞLANDI

İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonunda, CEVA Lojistik Yetkilisi Halil Dumanlı ve iş arayan yaklaşık 20 kişi bir araya geldi.

Formları doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Yetkililer, yapılan incelemenin ardından aranan kriterlere uyan 13 kişiyi, Köseköy ve Gölcük tesislerine bir kez daha görüşmek adına davet etti. Şartları sağlayan vatandaşlar ise 25 Nisan Salı günü işbaşı yapacaklar. Vatandaşlar böyle bir uygulamadan dolayı İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.