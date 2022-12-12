Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal caddesi üzerinde seyreden Sürücü İsmail A.(46) yönetimindeki 16 PL 484 plakalı motosiklet, önüne çıkan Muhammed Naim M.(24) yönetimindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.