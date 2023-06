İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu öncülüğünde 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile müdürler ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşma yapan Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu Müdürü Orhan Erdoğan, "Büyük Türk milletinin vatan ve millet sevgisini, hürriyet ve istiklal tutkusunu, başarma azim ve iradesini vurgulayan bu kutlu eser, mısralarla örülmüş bir al bayrak gibi gönüllerde dalgalanmaktadır. İstiklal Marşımız, umutsuzluk, yoksulluk, yılgınlık içinde atalete düşmüş olmasına rağmen, "Korkma" diye başlayan nidasıyla, büyük Türk milletinin saklı duran kudretine olan inancının da eşi bulunmaz bir örneğidir. Bu kutsal marşımız, milli birliğimizi sağlayan ve tamamlayan bir ata yadigarı olarak kabul edildiği ilk günden bu yana Anayasamız tarafından güvence altına alınmış, mukaddesatı milletimizin namusuna emanet edilmiştir. Merhum Akif, zulme direnen, zalime teslim olmayan, yüksek bir ahlak timsali olarak gönüllere taht kurmuştur. Akif bilhassa Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşıyla, içinde yaşadığı devri aşmış, zamanın dar ölçülerini kırmış, milli bedeni kalıplara sokmaya çalışan karamsarlıkları haykırarak yıkmıştır. Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş ve bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. Vatanımızın tecrit edildiği, ordularımızın terhis edildiği, yaşam ve varlık haklarımızın tahrip edildiği bir dönemde, İstiklal Marşımızın mısralarında milli vicdanlar buluşmuş, cesaret ve kararlılıkla birbirine kenetlenmiştir. Türk milleti, başından sonuna kadar haklı olduğu istiklal mücadelesini 1919 Samsun'undan 1923 Ankara'sına kadar vermiş, canı pahasına vatanına sahip çıkmış ve düşmanları yurttan koymuştur. Bugün hepimize düşen en büyük görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulan mücadelenin şuuruna vararak ecdadımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaktır. Türk milleti istiklaline sahip çıkacak ve yeni bir marş yazılmasına fırsat vermeyecektir. Dileğim odur ki, Yüce Allah Türk milletine bir daha "istiklal Marşı" yazdırmasın, bir daha kara ve karanlık günler yaşatmasın ve Türk milletinin bağımsızlığını bir daha tehlikeye düşürmesin. Bu duygu ve düşüncelerle, kükremiş sel gibi bentlerini çiğneyerek aşan ve engellere sığmayarak taşan kahraman şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnet duygularımla anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

Konuşamanın ardından düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Okulunun öğrencilerinin sergilediği orotorya duygulandırdı.