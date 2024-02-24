Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle istinat duvarından uçtu. 5 metre yükseklikten toprak zemine düşen otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Karalar Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Fatih A. (44) yönetimindeki 16 N 1708 plakalı otomobil aniden önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bir anda direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yolun sağındaki istinat duvarından uçtu. Yaklaşık 5 metrelil uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU