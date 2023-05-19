Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşların iletişim konusunda yaşadıkları engellerin kaldırılması ve kamu hizmet noktalarında hayatlarını kolaylaştırabilmek için personeline yönelik “Türk İşaret Dili Eğitimi” düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonuyla Kocaeli genelinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden İSU Genel Müdürlüğü, abone memnuniyetinin arttırılması için personelin gelişimine yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, işitme engelli bireyler ile iletişim kurulması ve kurumsal işlemlerinin çözüm odaklı yaklaşımına katkı sağlamak amacıyla personel, işaret dili eğitimi alıyor.

Alanında uzman işaret dili tercümanı ve eğitim personeli tarafından hafta içi bir tam gün olarak gerçekleştirilen eğitimlere; vatandaşlar ile bire bir iletişim halinde olan güvenlik, abone hizmetleri ve idari hizmet personeline eğitim veriliyor. Eğitime; İlçe Şube Müdürlükleri, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimlerinden katılım sağlanıyor.

İSU Genel Müdürlüğü eğitim salonunda verilen “Türk İşaret Dili Eğitimi” ile İSU’nun hizmetlerinden engelli vatandaşların en iyi şekilde faydalanmaları, istek ve sorunlarının ivedilikle anlaşılıp çözüme kavuşturulması ve böylece engelli vatandaşlara yönelik hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanıyo