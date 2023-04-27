Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yönetici ve personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu. İSU Genel Müdürlüğü hizmet binasında ” İyiki Varsın Kan Dostum” sosyal sorumluluk projesi kapsamında gün boyu İSU personeli kan bağışı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü’de kan bağışı kampanyalarına duyarsız kalmayarak 3 aylık periyotlar halinde kan bağışı kampanyasına destek oluyor.

Kurum yönetici ve personeli de kan bağış kampanyası kapsamında Kızılay’a destek vermek için gün boyunca kan bağışı gerçekleştirdi. İzmit Kan Bağış Merkezinin uzman personeli tarafından gerçekleştirilen ön kan testleri ve tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları yapıldı. Yönetici ve personeller kan bağışı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik katkılarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kampanya kapsamında İSU Genel Müdürlüğü bünyesinden yönetici ve personel kan bağışında bulundu. Kan bağışı dolayısıyla İSU personellerine teşekkürlerini ileten Kızılay yetkilileri gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde Kızılay’a destek amaçlı kan bağışı kampanyası belirli periyotlar halinde devam edecek.