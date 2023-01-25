Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği yöneticileri, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e yönelik yapılan alçak saldırı sonrası İstanbul’da bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Burada Veda Hutbesi de dağıtılarak mesaj verildi.

İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik yapılan alçak saldırı ülkemizde her kesimden tepki görürken, Genel Merkezi İnegöl’de bulunan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği dün İstanbul’da tepkisini dikkat çeken bir eylemle dile getirdi. Yazar Kazım Yurdakul ile birlikte İyilik Engel Tanımaz İstanbul Temsilcisi ve aynı zamanda İspark Eski Genel Müdürü Hüseyin Hacıoğlu’nun da katıldığı eylemde, yaşanan alçak saldırı sert bir dille kınandı. Burada tek ve hakiki insan hakları beyannamesi olan Veda Hutbesi de dağıtıldı.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE TEPKİ

Salı günü 14.00’da İsveç İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen eylemde, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Yazar Kazım Yurdakul ve farklı cemiyetlerden temsilciler hazır bulundu. Konsolosluk önünde yapılan açıklamalarda, Kuran-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıya sert tepki gösterildi. Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “5000 yıllık mazisi bulunan, binlerce yıl dünyanın dört bir yanında aleme nizam vermiş olan Türk milleti, adalet üzere kurduğu düzeniyle nam salmıştı. Bu aziz millet, 1100 yıl önce İslam ışığı ile aydınlandı. Adaletin kılıcı olan Türk milleti, hiçbir zaman kolay sınavlardan geçmedi. Hem adalet duygusu hem yüce dinimiz İslam’ın rehberliği ile tüm mazlumların sığındığı kucak oldu. Bizler Türk milleti olarak bu şanlı mazimiz, atalarımızın açtığı bu kutsal yol ile gurur duyuyoruz. Yüzyıllardır her günü ayrı bir mücadele içerisinde geçen milletimiz, özellikle hak din İslam üzerinden verdiği sınavlarla bu uğurda mücadele verdi. Bugün görüyoruz ki adaletin kılıcı, İslam sancağının hamisi Türk milleti yeni sınavlarla sınanmak isteniyor. Bizleri üzen küffar karşısında mücadele etmek değil, gardımızı düşürmek için İslam’ı oyunlarına alet etmeleridir” dedi.

ASLA KABUL EDEMEYİZ

Son olarak Türkiye'nin PKK terör örgütleri konusunda somut adım beklediği İsveç'te skandal bir olay yaşandığını hatırlatan Yazıcı, “Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı aşırı sağcı İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan, Kuran-ı Kerim’i yakarak Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamayı amaçlamıştır. Bizler onların oyunlarının farkındayız. Ancak yüce dinimiz İslam’ın aşağılanmaya çalışılması, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e el uzatılması asla ve asla kabul edemeyeceğimiz bir durum. İnanıyoruz ki devletimiz bu noktada gereken adımları atacaktır. Ancak milletimiz de adım atmaktan geri durmayacak. Bizler İslam yolunda can vermeye her daim hazır bir milletiz. Ancak bu şovu yapan siyasetçinin aynı şeyleri düşünmediğinden eminiz. Rasmus Paludan’ın bu çirkin davranışından dolayı geri adım atarak Türk ve Müslüman toplumlardan özür dilemesini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

VEDA HUTBESİ DAĞITILDI

Açıklamaların ardından konsolosluk önünde tek ve hakiki insan hakları beyannamesi olan Veda Hutbesi de dağıtılarak mesaj verilmiş oldu.