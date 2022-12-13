Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, işyerine daldı; işyeri sahibi yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ali K. yönetimindeki 46 AEZ 280 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrikli bisiklete çarpıp, faaliyet gösteren tekel bayine daldı. Kaza sonucu işyeri sahibi Onur K.(38) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.