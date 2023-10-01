Diyarbakır Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, bir güzellik salonunun önünde meydana geldi. Şüpheli, yanında taşıdığı silahı kullanarak ateş açtı. Bu korkunç anlarda, o sırada yol üzerinde bulunan anne M.A. ve kızı F.A. kurşunların hedefi haline geldi ve ciddi şekilde yaralandılar. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin peşinde ve yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı.