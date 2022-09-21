İnegöl'de faaliyet gösteren metal doğrama işyerini arkadaşlarıyla basıp Suriye uyruklu patronu ve oğlunu bıçakla yaralayan 2 saldırgan yakalandı.

Yaşanan arbede işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Olay Mahmudiye mahallesi Kısmet sokakta faaliyet gösteren demir doğrama işyerinde meydana geldi. Abdullatif Elnahar ve Musa Hattab, arkadaşlarını da yanına alıp işyerine gitti. , Abdullatif Elnahardemir, doğrama işyeri sahibi Ahmad Ajjan Elhadid(56) ve Yusuf Ajjan El Hadid(34)'den parasını istedi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullatif Elnahar, işyeri sahibi ve oğlunu bıçakla yaraladı. Şüpheli ve arkadaşları olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştılar. Olay yerine çok polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANDILAR

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullatif Elnahar ve Musa Hattab'ı yakalayıp gözaltına aldılar.

Abdullatif Elnahar'ın İfadesinde "Ben eskiden orada çalışıyordum. İşyerine paramı istemeye gittim. Tartışma sonucu kavga çıktı." dediği öğrenildi.