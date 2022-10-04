İtalya’dan Kudüs’e gitmek için yaya olarak yola çıkan Luis Joyaux İnegöl’de mola verdi.

İtalya’a yaşayan Katolik Hristiyan Luis Joyaux, Filistin’in Kudüs şehrine gitmek için yaya olarak çıktığı yolculukta İnegöl’de mola verdi. İnegöl Belediyesi tarafından misafir edilen Luis Joyaux burada konakladıktan sonra yolculuğuna devam etti.

İtalya’da yaşayan Fransız asıllı Bilgisayar Mühendisi, Katolik Hristiyan Luis Joyaux (40) hac görevini yerine getirmek için 12 Mart 2022 tarihinde Roma’dan, Filistin’in Kudüs şehrine yaya olarak yola çıktı. Yaklaşık 2500 kilometre yürüyüşün ardından İnegöl’de mola veren Luis Joyaux İnegöl Belediyesi tarafından ağırlandı. Kıyafet, konaklama ve gıda ihtiyacı karşılanan Luis Joyaux, Hac görevini yerine getirdikten sonra yolculuğunu bir kitap haline getireceğini söyledi.

Kudüs’e gideceğini belirterek açıklama yapan Luis Joyaux, “12 Mart 2022 tarihinde İtalya’dan yola çıktım. Fransız asıllı bir Hristiyan’ım. 40 yaşındayım ve Bilgisayar Mühendisiyim. Yolculukta ki amacım Kudüs’e giderek Hac vazifemi yerine getirmek. Yaya olarak yola çıktım ve bugün Bursa’nın İnegöl şehrindeyim. İnegöl’de misafir edildim. Yolculuk boyunca gördüklerimi ve yaşadıklarımı kitap haline getireceğim. Beni misafir eden İnegöl halkına ve belediyesine teşekkür ederim” dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Louis Hac görevini yerine getirmek için İtalya’dan Kudüs’e yürüyerek yola çıkmış. İnegöl’ümüzde mola vermiş. Biz de kendisini ağırladık. Üstünden de anlaşılacağı üzere Louis’de artık İnegöllü” dedi.