On Yılın Şefi olarak gösterilen İtalyan Paolo Griffa, Türkiye'ye geldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi İtalya şef Paolo Griffa'yı konuk etti. Özel bir gala gecesi ile lezzet tutkunları ile buluşan Griffa'nın özel menüsünü servis ettiği akşama sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. İlk kez Türkiye’de bir etkinliğe katıldığını belirten İtalyan şef; "Seyahat etmek büyük bir ilham kaynağı. Dünyanın her yerinde farklı lezzetler, ürünler ve teknikler bulunuyor. Bu sebeple merak duygusu içindeyim ve her şeyi denemek istiyorum.

Artık dünya çok küçük hale geldi. Mesajla dünyanın dört bir yanındaki şeflerle iletişim kurabilir ve bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz, bu da gerçekten harika bir şey. Türk mutfağı eşsiz ve çok geniş. Şimdiye kadar görebildiğim kısmına hayran oldum" açıklaması ile özellikle mesleğe yeni başlayacak gençlere ilham veren ip uçları verdi.