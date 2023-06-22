Ankara İtfaiyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için vatandaşları olası yangınlar başta olmak üzere göl ve göletlerde boğulma risklerine karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı’nda özellikle piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşları olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

9 günlük tatilde özellikle mesire alanlarında mangal yakacak olan vatandaşların yangın riskine dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunan Ankara İtfaiyesi, 46 istasyon, 320 personel ve 264 araç ile kesintisiz mesai yapacak.

PİKNİK ATEŞLERİ KONUSUNDA HASSAS OLUNMALI

Rekreasyon ve piknik alanlarında yakılan mangal ve ateşin iyice söndürülmemesinin yangınlara sebebiyet verdiğine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salik Kurumlu, tüm vatandaşları gerekli önlemleri alarak duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Geçen sene meydana gelen yangınlara dikkat çeken Kurumlu, “Geçen yıl çok büyük yangınlar yaşadık. Özellikle mesire alanlarını kullanan vatandaşlarımız yangın riskine karşı piknik ateşleri konusundaki hassasiyetler bizim için oldukça önemli” dedi.

Dikkatsizliğin yangınlara neden olduğunu belirten Kurumlu, göl ve göletlerde yüzmenin yasak olduğunu da hatırlattı.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ VANALARINI KAPATMAYI UNUTMAYIN

Şehir dışına çıkacak Başkentlilere de çağrıda bulunan Salih Kurumlu, şöyle konuştu:

“Önümüzde 9 günlük Kurban Bayramı tatilimiz var. Bu tatilde Ankara İtfaiyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan da beklentilerimiz var. Özellikle Ankara’yı terk eden vatandaşlarımızın mutlaka elektrik, su ve doğal gaz vanalarını kapatmaları önem arz ediyor. Bu vesile ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. “