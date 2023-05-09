Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeline olay yeri yönetimi ve koordinasyon eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, müdahale, denetim ve eğitim hizmetleri ile vatandaşların 7 gün 24 saat hizmetinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda verilen eğitimlerle olay yeri yönetimi ve koordinasyon konularında hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

OLAY YERİ YÖNETİMİ

Son olarak Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası gerçekleştirdiği başarılı arama ve kurtarma faaliyetleriyle adından söz ettiren Büyükşehir İtfaiyesi, hizmet kalitesinin artırılması adına personeline yönelik hizmet içi eğitimlerini aksatmıyor. Müdahale operasyonlarının daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına, Amir ve Amir Yardımcısı pozisyonlarında görev alan itfaiye personellerine yönelik olarak “Olay Yeri Yönetimi ve Komuta İşleyişi” eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verildi. Eğitimde, Olay Yerinde Organizasyon, Olay Risk Yönetimi, Komuta Yeterliliği, Dinamik Risk Değerlendirmesi, Risk Kontrol Tedbirleri, Disiplin Risk İlişkisi, Müdahale Basamakları, Tabyalama (Konumlandırma), Liderlik Kapasiteleri, Karar Alma ve Yürütme, Olay Yeri Sektörleme (Bölgeselleştirme), Müdahale Çeşitleri ve Multidisipliner Yaklaşım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Verilen eğitimlerle özellikle olay yeri yönetimi ve koordinasyon konularında hizmet kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.