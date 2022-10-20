İnegöl Kömürcüler Odası Başkanı Ziya Turan yaptığı açıklamada kömür fiyatlarında artıştan dolayı vatandaşın fiyat sorduğunu ve geri gittiğini söyledi.

İnegöl Kömürcüler Odası Başkanı Ziya Turan, Soma kömürünün özelleştirmesinden dolayı yerli kömürde fiyatlar arttı, kurdan dolayı da ithal kömürün fiyatının arttığını söyledi.

%25 ZAM GELDİ

Geçtiğimiz yıl tonu 6 bin TL’den satılan kömürün bu sene 7 bin 500 TL’den satıldığını söyleyen Turan, “Fiyatların acayip yükselmesinden dolayı, ne yazık ki insanlarımız ısınmaya fazla bir ilgi gösteremiyor. Normalde bu aylarda herkes kömürünü alırdı ama şuana kadar bir hızlılık yok. Şuanda Soma kısrakdere dediğimiz devletin kendi kömürünü zaten alamıyoruz. Orada bir özelleştirme oldu. Fiyatları çok yükselttiler şuanda piyasada 6 bin TL’ye kadar Soma kömürü satılıyor. İthal kömür ise 7 bin 7 bin 500 TL arasında ceviz dediğimiz kömürler satılmaya başlandı. Portakal kömürün fiyatı daha yüksek, yüksek olduğu için getirmedik onu.”

NE YAZIK Kİ VERESİYE VEREMİYORUZ

Turan açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Şuanda insanlarımız hakikaten zor durumdan geçiyor. Bizler eskiden kredi kartıyla veya veresiye verdiğimiz günler vardı 3-4 taksit verebiliyorduk. Şuanda 3-4 taksit değil haftalık taksit veremiyoruz. Çünkü kömür fiyatları dolarla geldiği için. Bir haftada fiyatlar çok değişiyor bir hafta önce gelen kömür ile bu hafta gelen kömürün kamyonda 12-15 bin TL fark oluyor. Bu fark kurdan kaynaklı. Bu yüzden ne yazık ki veresiye veremiyoruz. İstemeden de olsa geri çevirdiğimiz çok insanlarımız var, mağdur oluyorlar bizde mağdur oluyoruz. Çünkü devamlı kömür verdiğimiz insanlara veresiye kömür veremediğimiz zaman üzülüyoruz. Ne yazık ki piyasalar ekonomik şartlar bunu getirdi. Allah yardımcımız olsun sıkıntılar büyük. Devlet büyüklerimizden Soma’yı bilhassa özelleştirmesini yapmasaydılar, fiyatlar düşük olurdu. O zaman Soma kömürü satabilirdik.“