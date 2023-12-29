İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2024’te Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’ni (İFM) büyüterek, İstanbul’un en büyük kapalı alana sahip olacak fuar alanını iş dünyasının hizmetine sunmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 742 bin işletmenin üye olduğu İTO’nun 2024 yılı İş Programı’nın görüşüldüğü Meclis Toplantısı’nda Oda’nın yeni yılda yürüteceği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesinde 96 bin metrekare kapalı alanı bulunan İstanbul Fuar Merkezi’ni 2024 yılında önemli ölçüde büyütmeyi hedeflediklerini belirten Avdagiç, "İstanbul’un en büyük kapalı fuar alanını iş dünyamızın hizmetine sunmak, İstanbul Ticaret Odası’nın yaşayacağı bir onur olacaktır" diye konuştu.

Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi’nde 2023 yılında 89 fuar organize edildiğini, bu fuar sayısının metrekare karşılığının ise 2 milyon 428 bin 750 metrekare olduğu bilgisini verdi.

“İlk aşamada 40 bin metrekarelik yeni fuar salonu”

Fuar alanını büyütme projesi çerçevesinde ilk aşamada mevcutta otopark alanında 40 bin metrekarelik fuar salonu inşaatı planladıklarını kaydeden Avdagiç, şöyle devam etti: “Ardından ikinci aşamada 35 bin metrekarelik bir fuar salonu, onu takiben de üçüncü aşamada Ticaret Bakanlığı desteğiyle İDTM arazisine bitişik parselde büyümeyi planlıyoruz. Hedefimiz, bunu 21. Dönem İTO Meclisi’nin bir icraatı olarak tarihimize altın harflerle yazmaktır.”

İTO’nun Türk şirketlerinin dünyanın dört bir yanında önemli uluslararası fuarlara katılımlarını organize ettiğini hatırlatan Avdagiç, “2023 yılında Almanya’dan Çin’e, Amerika’dan Rusya’ya, Arnavutluk’tan Endonezya’ya, Fransa’dan Azerbaycan’a, İngiltere’den Singapur’a kadar 16 ülkede 24 şehirde 20 farklı ihtisas sektörünü içeren 38 uluslararası fuara bin 250 firmamızın katılımını sağladık. 2022’nin rakamlarıyla 2023 yılını mukayese edince, katılımcı firma sayısında yüzde 48’lik, metrekare kategorisinde yüzde 37’lik bir artış yakaladık” bilgisini verdi.

“2024’te 17 ülkede 46 fuara Türk firmalarının katılımını sağlayacağız”

2024 yılında da 17 ülkede 46 fuara Türk firmalarının katılımını organize edeceklerini kaydeden Avdagiç, “Her fuara katılım demek, daha fazla rekabetçi olmak, daha fazla ihracat imkanı yakalamak, daha fazla üretim ve istihdama ulaşmak demektir” dedi.

İhracata İlk Adım Programı’nın 2023 yılında 15. etabını başarıyla tamamladıklarını belirten Avdagiç, "Hiç ihracat yapmayan ya da ihracat yapmış ama sürekli hale getirememiş işletmelerimizden 16 firmamızla birlikte bugüne kadar programdan faydalanan firma sayımız 326’ya yükseldi. İhracata İlk Adım Programımızın 16. etabını Ocak ayı itibariyle başlatıyoruz. Programımız tüm hızıyla ve kesintisiz şekilde devam edecek" dedi.

Avdagiç, Uçtan Uca E-İhracat Merkezi Projesi’ni bu kez İSTKA güdümlü proje desteği ile hayata geçirecek adımları attıklarını kaydetti. SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi’nde 2’nci dönem eğitimlerinin 2023 yılı içerisinde başladığını hatırlatan Avdagiç, “İnşallah 2024 içerisinde mezun olacaklar. SoftITo ile iş dünyasının ihtiyacı olan yazılımcıları yetiştirmekte büyük bir başarıya imza atıyoruz. Tıkır tıkır işliyor, Türkiye yetenekli yazılımcılarla tanışıyor” dedi.

“Türk tüccarı neredeyse İTO oradadır”

Avdagiç, uluslararası ilişkilerde ve ticari diplomaside Türkiye’ye yeni hedefler kazandıracak çalışmalar içinde olduklarını vurguladı. Şekib Avdagiç, “34 ülkenin 9’u bakan ve büyükelçi seviyesinde olmak üzere misyon şefleriyle bir araya geldik. 20’yi aşkın ülkeden ticaret odası başkanı ve iş heyetlerini ağırlayıp yatırım ve iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Balkan ülkelerine, AB ülkelerinden Afrika, özellikle Kuzey Afrika ülkelerine, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’dan Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdik. Bu tablo şunu gösteriyor. Türk tüccarı neredeyse İTO oradadır, İTO o ülkedeki Türk tüccarının yanındadır” dedi.

İTO olarak mesleki eğitimi, varlık sebebi olarak gördüklerine işaret eden Avdagiç, 2019 yılından itibaren Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ve diğer paydaşlarla Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, yani Hamilik Projesi yürüttüklerini hatırlattı. Avdagiç, 2023 yılı sonu itibariyle hamilikleri İTO tarafından yürütülmekte olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısının 55’e ulaştığını, bu sayıyı artıracaklarını kaydetti.