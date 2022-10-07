İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Divanı, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde mevcut Başkan Yavuz Uğurdağ güven tazelerken, Meclis Başkanlığına Kenan Kender seçildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda Cumartesi günü Meslek Komiteleri seçimleriyle başlayan seçim maratonu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Divanı, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleriyle son buldu.

4 SANDIKTA SEÇİME GİDİLDİ

İlk olarak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleri yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçimlerine tek liste ile giren mevcut Başkan Yavuz Uğurdağ, 49 üyenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ LİSTESİ

Yavuz Uğurdağ Başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda Ahmet Güç, Ahmet Sütçü, Bülent Tanrıkulu, Hüseyin Kurt, Hüseyin Özdemir, İsmail Sülek, Murat Bayram, Nedim İncebay, Okan Güler ve Sinan Kılakay isimleri yer aldı.

TOBB DELEGELERİ LİSTESİ

Bir diğer sandıkta gerçekleştirilen Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleri sonucunda Ahmet Saka, Erkan Taşdemir, Muharrem Alginer, Orhan Çelik, Salim Kaplan ve Yücel Demir ise TOBB Delegeliğine seçildiler.

DİSİPLİN KURULU

İTSO Disiplin Kurulu Üyeleri seçimleri de tek liste ile gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçimde Bahadır Bayraktar, Ergün Cengiz, Faruk Genç, Mehmet Baştürk, Ramazan Yılmaz ve Birol Atay İTSO Disiplin Kurulu üyeliği görevine geldiler.

MECLİS BAŞKANI KENAN KENDER OLDU

İlk 3 sandıktaki seçimin ardından İTSO Konferans Salonu’nda yapılan Meclis Divanı seçimlerinde Kenan Kender Başkan adaylığını açıklayarak tek liste ile seçime girdi. Yapılan seçim neticesinde Kenan Kender Meclis Başkanı seçilirken Umut Ortakçı ve Ahmet Yavuzyiğit Meclis Başkan Yardımcıları, İbrahim Bayram ise Meclis Katip Üyesi görevine seçildi.

İNEGÖL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Seçimin ardından bir konuşma yapan İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bugün itibariyle Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Meclis Divanı seçimimizi gerçekleştirdik. Eksiksiz ve tam katılım sağlayan tüm Meclis Üyelerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde İnegöl’ümüze, İnegöl sanayimize, ticaret erbaplarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreci tamamlayana kadar İnegöl halkımızdan, sanayimizden, çarşı esnafımızdan ve tüm kurumlarımızdan bize gelen desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerimiz İnegöl’ümüze ve Ticaret Sanayi Odamıza hayırlı olsun” dedi.