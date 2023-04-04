Uzun yıllar İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten Mustafa Şentürk, EYT düzenlemesinden yararlanarak emekliye ayrıldı. Şentürk’ün İMOSAB Bölge Müdürlüğü görevi ise devam ediyor.

Türkiye’deki birçok ilden daha fazla ihracat kapasitesi ile ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan İnegöl’de iş dünyasına yön veren İTSO’nun en aktif personelinden biri olan Mustafa Şentürk, emekli olarak odadaki aktif görevini bıraktı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Denetim alanlarında iki ayrı Yüksek Lisans yapan Mustafa Şentürk iş hayatına 1993 yılında bankacılık sektöründe başladı. Şentürk, 7 yıl özel sektörde Dış Ticaret ve Yatırım alanında görev aldı. 2000 yılında İTSO’da çalışmaya başlayan Şentürk, odanın çeşitli kademelerinde hizmet verdi. Uzun yıllar genel sekreterlik görevini yürüterek İnegöl iş dünyasının gelişmesine emek veren Şentürk, Mart 2023 itibarıyla emekli oldu.

İTSO’daki genel sekreterlik görevi sırasında ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İnegöl Temsilciliği, Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİGEM) Üyeliği yapan Mustafa Şentürk, Bursa Uludağ Üniversitesi Danışma Kurulu üyeliği ve kamu yararına çalışan birçok vakıf ve derneğin yönetiminde aktif olarak yapıyor. Şentürk, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi’nde de öğretim görevlisi olarak ders veriyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Şentürk, 2022 yılı Ocak ayından bu yana yürüttüğü İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü görevi ile üniversitedeki öğretim görevlisi hizmetlerini emekli olduktan sonra da sürdürecek.

Şentürk’ün, Üniversite - Sanayi İşbirliği kapsamında uzun yılladır yaptığı yüksek lisansa konu olan İşletme, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Denetim alanlarındaki akademik çalışmalarını da sürdüreceği öğrenildi.