İnegöl’de 20 milyon TL’ye mal olacak 200 adetlik konteyner kent için çalışmalar başladı.

Konteyner kent için açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ “10 ilimizin karşılaşmış olduğu deprem felaketinden sonra İnegöl’ümüz ciddi bir şekilde deprem bölgesinde ne şekilde fayda sağlayabiliriz noktasında can siperhane çalışma ortaya koydular. Biz o günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarla deprem bölgesine yardımlarımızı en üst seviyede gönderiyoruz.”

DESTEK DEVAM EDECEK

“Bölgemize sürekli araç kamyon kamyonet tır iş makinesi gönderiyoruz. Bölge zor bir bölge mevsim şartları zor bir bölge. İTSO olarak özellikle deprem bölgesinde yardım bekleyen vatandaşlarımıza en üst desteği vermeye devam edeceğiz. “

İNEGÖL’E YAPILACAK

“Hayat devam ediyor, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat bir hayat sürebilmesi için planlarımız devam ediyor. Yardımlar bölgeye devam edecek ancak konaklama ve orada insanların yerleşme konut sorunu var. Hava kış ve soğuk, İnegöl’ümüze çok ciddi bir şekilde göç var. Bu göç rakamları artacak. Bir konteyner kent projemiz var yaptığımız görüşmeler neticesinde İnegöl’de yapılacak.”

HERGÜN 10 KONTEYNER ÜRETİLECEK

“İlk etapta belediyemizin tahsis edeceği bir alanda 200 konteynerimizi yerleştireceğiz. Konteynerlarımızı kendimiz yapacağız, fabrikalarımız hazır personellerimiz hazır. Metal sektöründeki üyelerimize teşekkür ederim. Her gün 10 adet konteyner üretip kurulumunu sağlayıp misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Bu projemizi en geç 1 ay içinde tamamlayacağız. 200 konteyner yetmediği zaman tekrar devam edebiliriz. Bu projeyi en ivedi şekilde hayata geçireceğiz. Yarın sabahtan itibaren startı veriyoruz. Kampanyaya üyelerimize komite üyelerimiz maddi manevi destekleri sağlayacaklardır. Hep bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşacağız herkesten destek bekliyoruz bu işin azı çoğu büyüğü olmaz herkesten destek bekliyoruz. Hızlı ve doğru kararlar almak durumundayız, inşallah bu proje geçici bir proje değil. Konteyner kentimiz oluşturulduğu yerde sabit kalmasını planlıyoruz. Misafirlerimiz şehirlerine döndüğünde, konteyner kentimiz yerinden kalkmasın. İnegöl’ümüz bir deprem bölgesinde ve diğer afet durumlarında bu konteyner kentimiz sürekli hizmet versin. İçi tam donanımlı olacak, banyo, 2 oda mutfak ve tuvaleti olacak. “

KALMAK İSTEYEN İŞ İMKÂNI SAĞLANACAK

“İnegöl’de konuşlandırmamızın nedeni bu. İnegöl’e gelen vatandaşlarımız burada konuşlanacak, sosyal hayatın içine girecek, gerektiğinde çalışsınlar bunu da planlıyoruz. Öncelikle bir hayat standartı oluşsun.”