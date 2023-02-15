İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde depremzedeler için başlatılan "İTSO Konteyner Kent Projesi"nin ilk konteynerleri banttan çıktı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yavuz Uğurdağ, konteynerlerin üretiminin yapıldığı fabrikaya giderek incelemeden bulundu. 200 konteynerin üretileceği proje kapsamında depremzedelerin sıcak yuvası olacak. Uğurdağ, "Konteyner Kent Projesi kapsamında ilk konteynerlerimizin üretimi başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konteyner Kent Projesi’ne desteklerinizi bekliyorum." dedi.