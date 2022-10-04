İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) bünyesinde hizmet verecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile düzenlenen törenle açıldı.​

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet verecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılış törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, çok sayıda Oda Borsa Başkanı, temsilcisi ve iş insanı katılım gösterdi.

HİZMETLERİMİZİ GELİŞTİRİYOR VE ÇEŞİTLENDİRİYORUZ

Açılış öncesi konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İTSO olarak üyelerimizin gelişimleri ve ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi şehri olması hasebiyle ilçemizde yoğun bir iş hacmi bulunuyor ve bu ticari faaliyetler esnasında zaman zaman mahkeme yoluna uzanan sorunlar meydana geliyor. Bu sorunların çözüme kavuşması hususu uzun süreçleri ortaya çıkarabiliyor. Sorunların daha kısa vadede çözüme ulaşması noktasında üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında hayata geçirilen Uyum ve Arabuluculuk sistemi kapsamında Odamızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizi faaliyete geçirmiştik. Bugün de kıymetli Başkanım Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen tahkim ve arabuluculuk sistemi içerisinde uzlaşma oranları %70 civarındadır. Bu da demek oluyor ki doğru işleyen bu sistem, iş dünyamızda vakit ve nakit kaybını önlüyor, bununla birlikte hukuk sistemimizin de iş yükünü azaltıyor. Üyelerimizin mahkeme ve adliye stresinden uzak, konforlu bir alanda sorunlarını çözebilecekleri ve uzlaşabilecekleri bir hizmet birimini bölgemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Bu minvalde üyelerimizin yararına olan projeleri hayata geçirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun programı içerisinde bizlere vakit ayırarak merkezimizin açılışına iştirak eden kıymetli büyüğüm Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere açılışımıza katılan tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ederim. Arabuluculuk ve Tahkim Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“TEK YÜREK HALİNDE İNEGÖL İÇİN ÇALIŞMA VAKTİ”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, organ seçimlerini tamamlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve tüm üyelerini kutlayarak; “Bazı meslek komitelerimizde 2-3 liste yarıştı. Bu da bizim camiamızın ve demokrasinin güzel bir örneği. Artık seçim bitti, şimdi el ele verip, tek yürek halinde İnegöl için çalışma vaktidir” dedi.

ARABULUCULUK İLE ADALETE ERİŞİM HIZLANDI

Uyum ve arabuluculuk sisteminin önemi üzerinde duran Hisarcıklıoğlu, “Aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı sisteminin yavaş işlemesi, hep şikayet konusu olmuştur. Ortalama bir dava, 2 yıl ilk derece mahkemede sürer. Sonra bir 2 yıl daha ikinci derece mahkemede devam eder. İşte bu noktada alternatif çözümler devreye girmek zorundadır. Esasında, biz millet olarak, bu konuya yabancı değiliz. Asırlar önce bizim ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. Oda-Borsa camiamızın temelini oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Zaten kültürümüzde de ne diyor; kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp geliştirdi. TOBB ve Odalarımızın bu işe sahip çıkması sonrasında, önce iş-işveren uyuşmazlıklarında, sonra ticari davalarda ve nihayet tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Buraya gelen dosya sayısı 3 milyonu geçti. Ve bunların %70’i, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı.”

KAZAN KAZAN YÖNTEMİ

Bu sistemin aynı zamanda bir kazan-kazan yöntemi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemi ise önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Anlaşmazlıklar helalleşerek çözülüyor, taraflar mutlu ayrılıyor” dedi.

YILLAR SÜREN UYUŞMAZLIKLAR SAATLER İÇERİSİNDE ÇÖZÜLÜYOR

Kendilerinin de Oda-Borsa camiası olarak iş dünyasında tanınması ve bilinmesini için büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Odaları böyle merkezler kurmaları için teşvik ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “TOBB bünyesinde de, Tahkim Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Şuan 85 Oda-Borsamızda bu merkezler hayata geçti. 500’den fazla arabulucu da görev yapmaya başladı. Böyle bir altyapı sağlanınca bu merkezler, iş dünyamızı artan bir şekilde Arabuluculuğa yönlendirdi. Toplumda bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı. Mesela bakın, Seydişehir’de 28 faklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam eden bir miras davası, arabuluculukta 4 saatte çözüldü. Zaten ticari hayatta da zaman, en önemli sermayedir. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme, bizim için önemli ve değerlidir. İşte İnegöl TSO bünyesinde de Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyete geçiyor. Bu vizyonlarından dolayı İnegöl TSO Başkanımız Yavuz kardeşim başta olmak üzere tüm yönetimini, meclisini ve çalışanlarını kutluyorum. İnegöl TSO’muz hizmet kalitesi itibariyle de Akredite bir Oda. Önceki denetim döneminde; tüm TSO’lar arasında en yüksek denetim puanını alarak birinci oldunuz, Tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile İTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışı gerçekleştirildi.