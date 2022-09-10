

İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO'nun Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşın yapan Uğurdağ, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız

Türkiye 1. Oldu. Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, hizmet kalitesinin üst düzeye çıkartılması, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanması için yürütülen TOBB Akreditasyon süreçinde Odamız Ticaret ve Sanayi Odaları arasında 1. oldu. Hizmet kalite ve çeşitliliğimizi her geçen gün arttırarak İnegöl ticaret ve sanayisine yön vermeye devam ediyoruz." dedi.