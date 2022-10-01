İnegöl’de iş dünyasının çatı kuruluşu İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) meslek komiteleri ve meclis üye seçimi başladı.

İTSO Ana Hizmet Binası’nda sabah 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’a kadar devam etti. 18 komitede oy kullanılırken, 13 komite tek liste ile seçime gitti. Gıda komitesinde 3 grup yarışırken, Makine Metal komitesinde 2, Eğitim ve sağlık komitesinde 2, İnşaat malzemeleri komitesinde 2, finans komitesinde 2 grup yarıştı.

BAŞKAN 7 EKİM'DE BELLİ OLACAK

Meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından 49 meclis üyesi 7 Ekim Cuma günü yeni başkanı belirleyecek.

ŞUANA KADAR TEK ADAY UĞURDAĞ

Öte yandan başkan adaylığı için açıklanan tek isim mevcut başkan Yavuz Uğurdağ.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklarda oy sayım işlemine geçildi. Meclis üyelerinde son durum;

MOBİLYA İMALATI

Yavuz Uğurdağ, Celal Ter, Muharrem Algıner.

MOBİLYA OTURMA GRUBU

Okan Güler, Halil Malkaç, Süleyman Yılmaz .

GIDA GRUBU

Sebahattin Göztepe, Hüseyin Kurt , Mustafa Uysal.

MOBİLYA TOPTAN VE PEREKENDE

Ahmet Saka, Metin Baydar, Aslan Taşhan.

MOBİLYA DEKORASYON

Kenan Kender, Hüseyin Özdemir.

FİNANS

Emre Yolaçan, Metin Atış.

HİZMET

Umut Ortakçı, Reis Yurdakul, Murat Selvi.

EGİTİM VE SAĞLIK

Recep İnce, Emre Yıldırımlı.

TOPTAN VE PEREKENDE

Erkan Taşdemir, Kerem Arı.

ORMAN ÜRÜNLERİ

İsmail Sülek, Hakan Özdemir, Levent Ordu.

İNŞAAT MALZEMELERİ

Sinan Döngel, Timur Erezsarı, Uğur Yeygel.

İNSAAT GAYRİMENKUL

Bülent Tanrıkulu, Emrah Erim, Zekai Sürer.

TARIM VE HAYVANCILIK

Metin Anıl, İlker İrge.

ULAŞTIRMA

Yücel Demir, İbrahim Bayram, Ahmet Sütçü.

MAKİNE METAL

Sinan Kılakay, Ali Ezim, Özkan Alemdar.

TEKSTİL

Rauf Koşarer, Salim Kaplan, Murat Bayram.

YİYECEK VE İÇECEK

Ahmet Güç, Orhan Çelik, Ahmet Yavuzyiğit.

İHRACAT VE E-TİCARET

Nedim İncebay, Zeynel Abidin Cavcı, Taner Mollaer.