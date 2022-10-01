İnegöl’de iş dünyasının çatı kuruluşu İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) meslek komiteleri ve meclis üye seçimi başladı.
İTSO Ana Hizmet Binası’nda sabah 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’a kadar devam etti. 18 komitede oy kullanılırken, 13 komite tek liste ile seçime gitti. Gıda komitesinde 3 grup yarışırken, Makine Metal komitesinde 2, Eğitim ve sağlık komitesinde 2, İnşaat malzemeleri komitesinde 2, finans komitesinde 2 grup yarıştı.
BAŞKAN 7 EKİM'DE BELLİ OLACAK
Meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından 49 meclis üyesi 7 Ekim Cuma günü yeni başkanı belirleyecek.
ŞUANA KADAR TEK ADAY UĞURDAĞ
Öte yandan başkan adaylığı için açıklanan tek isim mevcut başkan Yavuz Uğurdağ.
Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklarda oy sayım işlemine geçildi. Meclis üyelerinde son durum;
MOBİLYA İMALATI
Yavuz Uğurdağ, Celal Ter, Muharrem Algıner.
MOBİLYA OTURMA GRUBU
Okan Güler, Halil Malkaç, Süleyman Yılmaz .
GIDA GRUBU
Sebahattin Göztepe, Hüseyin Kurt , Mustafa Uysal.
MOBİLYA TOPTAN VE PEREKENDE
Ahmet Saka, Metin Baydar, Aslan Taşhan.
MOBİLYA DEKORASYON
Kenan Kender, Hüseyin Özdemir.
FİNANS
Emre Yolaçan, Metin Atış.
HİZMET
Umut Ortakçı, Reis Yurdakul, Murat Selvi.
EGİTİM VE SAĞLIK
Recep İnce, Emre Yıldırımlı.
TOPTAN VE PEREKENDE
Erkan Taşdemir, Kerem Arı.
ORMAN ÜRÜNLERİ
İsmail Sülek, Hakan Özdemir, Levent Ordu.
İNŞAAT MALZEMELERİ
Sinan Döngel, Timur Erezsarı, Uğur Yeygel.
İNSAAT GAYRİMENKUL
Bülent Tanrıkulu, Emrah Erim, Zekai Sürer.
TARIM VE HAYVANCILIK
Metin Anıl, İlker İrge.
ULAŞTIRMA
Yücel Demir, İbrahim Bayram, Ahmet Sütçü.
MAKİNE METAL
Sinan Kılakay, Ali Ezim, Özkan Alemdar.
TEKSTİL
Rauf Koşarer, Salim Kaplan, Murat Bayram.
YİYECEK VE İÇECEK
Ahmet Güç, Orhan Çelik, Ahmet Yavuzyiğit.
İHRACAT VE E-TİCARET
Nedim İncebay, Zeynel Abidin Cavcı, Taner Mollaer.