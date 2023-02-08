İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, depremzedeler için 2 Milyon TL para yardımında bulundu. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm işadamlarına çağrıda bulundu.

Yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Uğurdağ, "Saygıdeğer İnegöllü hemşerilerim, Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok kıymetli üyeleri hepinizi şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkesin bildiği üzere memleketimiz deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu süreç başlangıcından itibaren başta İnegöl’ümüz olmak üzere tüm Türkiye kenetlenmiş vaziyette. Deprem bölgeleriyle ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bizde Kaymakamlığımız, İnegöl Belediyemiz ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız ve diğer STK'larla birlikte yoğun bir tempo halinde çalışıyoruz. Dün itibariyle ilk yardım tırlarımızı İnegöl'den bölgeye yolcu ettik. Bununla birlikte de hem ayni hem nakdi yardımlarla ilgili birçok iş adamımızdan, sanayicimizden bölgeye desteklerimiz devam ediyor. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle yapılan görüşmeler neticesinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamızın ortaklığında tüm Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatıldı. Özellikle nakdi yardımla ilgili üyelerimiz çok soru soruyordu. Nakdi yardımlarla ilgili hesap numaralarımız tespit edildi. Bunları üyelerimize ve tüm İnegöl’ümüze paylaşımını gerçekleştireceğiz. İnegöl'deki iş dünyası bundan önceki durumlarda olduğu gibi destek vermeye devam ediyor. Bu arada bugün itibariyle depremin 2.günündeyiz. Hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşlarımızın sayısı çoğalıyor. Bu noktada çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız açıkçası. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu noktada da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok ciddi çalışmalarımızı yürütüyoruz. TOBB'un başlatmış olduğu nakdi kampanyaya, İTSO olarak başlangıçta 2 milyon TL ve bununla birlikte tüm üyelerimizin nakdi yardım kampanyasını başlatıyoruz. Hesap numaralarımızı tüm kamuoyuna paylaşacağız. Birlik olma, beraber olma günü dedik. Türkiye zaten topyekûn bunu gerçekleştiriyor. İnegöl'de Türkiye ölçeğinin üzerinde bunu gerçekleştiriyor." dedi.