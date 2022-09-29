İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının eğitime destekleri sürüyor. 18 yıldır ilk ve ortaokul da eğitim gören öğrencilere destek veren İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası, bu yılda 71 okulda eğitim öğretim gören 529 öğrenciye kırtasiye ve giyim desteğinde bulundu.

İTSO da düzenlenen törende konuşan İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Odamız, 18 yıldır ilk ve ortaokul olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu zamana kadar 14 bin öğrencimize destek verdik. Bu sene de 71 okulda 529 öğrencimize desteğimizi ulaştırıyoruz. Bununla birlikte İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı olarak da öğrencilerimize burs desteği veriyoruz. Öğrencilerimizi Mesleki eğitime yönlendirebilirsek, hem şehrimizin hem de ülkemizin açığını karşılamış oluruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, desteklerinden dolayı İTSO'ya teşekkür ederek, "Sadece böyle değil eğitim öğretim döneminde birçok etkinliğimize destek veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.