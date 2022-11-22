İTSO’YU ZİYARET ETTİK

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyelerimiz, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına yeniden seçilen Yavuz Uğurdağ ile yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Yönetim kurulu olarak yeniden İTSO başkanlığına seçilen Yavuz Uğurdağ başkanımız ile yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek istedik. İlçemize yakışır güzel bir seçim süreci yaşandı ve Yavuz başkanımız tekrar başkanlığa seçildi. Başkanımız ve yönetim kurulu sağ olsun her zaman kulübümüze ciddi manada destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Şahsım, camiam ve yönetim kurulum adına kendilerine teşekkür ediyorum.”

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Ziyaretlerinden dolayı Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile çok değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İnegölspor şehrimizin en önemli markaları arasında yer alıyor. Bizlerde üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya çalıştık. Yeni dönemde de üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.”ifadelerini kullandı.