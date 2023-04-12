On bir ayın sultanı Ramazan ayının neredeyse her gününde farklı yerde hemşehrileri ile orucunu açan Başkan Cengiz gönüllere dokunuyor.

Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminden fazlasıyla istifade etmeye gayret ettiklerini dile getiren Cengiz “Ramazan ayı birleşme, küslükleri ortadan kaldırma, kaynaşma ayı. Siyasi kimliği ne olursa olsun eşit mesafede hemşehrilerimiz ile hemhal olma çabamızı Ramazan ayında daha da yoğunlaşarak sürdürüyoruz. Bu Ramazan ayında özellikle iftar buluşmalarında güzel birliktelikler gerçekleştirdik Ramazan sonuna dek de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ramazan boyunca Engelli ailelerimiz, şehit ve Gazi ailelerimiz, ilçemizde ağırladığımız depremzedelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz iftar buluşmaları başta olmak üzere hemşehrilerimiz ile açtık orucumuzu. Neredeyse evimizde orucumuzu açmadık desek yanlış olmaz. Halkımız ile gerçekleştirdiğimiz buluşmalar güzel birlikteliklere vesile oluyor. Ramazan bizleri manevi kirlerimizden temizlemek ve yeniden Allah’a yöneltmek için geldi. Bir daha Ramazan ayına kavuşamayacakmış bilinciyle bu günlerimizi güzel geçirmeye gayret etmemiz gerekiyor biz de buna gayret ediyoruz. Rabbim birlik beraberlik içerisinde nice ramazanlara ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin” dedi

En büyük güç kaynağımız halkımız

Çalışma enerjilerini aldıklarını hemşerileri ile her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığına değinen Başkan Cengiz “ Her fırsatta hemşehrilerimiz ile buluşma gerçekleştiriyoruz. Düğünlerden cenazelere, hayırlardan derneklere, etkinliklerden açılışlara hep vatandaşlarımız ile iç içe olmaya, onların dertleri ile dertlenmeye gayret ediyoruz. Kısacası şehrimizi hemşehrilerimiz ile birlikte yönetme gayretindeyiz. Onların fikirleri, yaptığımız çalışmalardaki olumlu olumsuz tüm söylemleri bizler için önemli ve değerli. Bu sebeple halkın içinde olmayı benimsiyor, 7/24 ulaşılabilir olma çabasını gösteriyoruz. Çalışma enerjimizi, motivasyonumuzu enerjimizi halkımızdan alıyoruz. O yüzden bu tarz buluşmalar bizler için çok önemli. Samimiyetle karşılayan, muhabbetle bizleri kucaklayan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlikteliğimiz Allah nasip ederse devam edecek” şeklinde konuştu.