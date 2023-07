Rahvan At Yarışları, İvrindi ev sahipliğinde seyir zevki yüksek yarışlarla geçilirken kıyasıya mücadele ile sporseverlerden tam not aldı.

147 yerli at ırkının mücadele ettiği İvrindi Rahvan At Yarışlarına İl dışından bir çok sporcu ve seyirci katılımı oldukça renk kattı.

Her yıl düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz

Bu yıl 7’incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları’nın İvrindi’de gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “Geleneksel rahvan at yarışlarının sürekliliğini sağlamak için çalışacağız. Ata sporumuza olan bağlılığımızı ilçemiz bugün bir kez daha gösterdi. Gerek sporcu sayısı, gerek her bölgeden yarışmaya gelen 100’ün üzerinde yerli ırk ve spor sever Meydanı doldurmuş durumda. Bundan önceki yıllarda amatör bir ruh ile bu ata sporumuz yapılmış, bu günlere kadar binbir emek ile günümüze getirilmiş. Ama bizler bu sporumuzu daha donanımlı alanlar oluşturarak, profesyonel hale getirip seyir zevki yüksek konuma getirme çabasında olacağız.

At bizim kültürümüzde çok önemlidir

Türklerin Orta Asya’dan bu yana 3000 yıllık sürecimizde atlar daimi arkadaşımız olmuştur diyen Başkan Cengiz, “ Türk- İslam Medeniyeti olarak bizler 3 kıtayı bu atlar ile fethettik. Tabi modernleşme süreci ile birlikte artık at hayatımızda yer almıyor. O yüzden huzurlarınızda atın bakımından, yetiştiriciliğine kadar bu mesleği severek yapan ve ata sporumuzun yaşatılmasında emek sahibi olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu modern dünyada, tarihimizi sahip çıkmak, geleneklerimizi gelecek kuşağa aktarmakta güçlük çekebileceğimiz bu dönemde bu mesleği ifa etmek gerçekten takdire şayan. İnşallah bizler de İvrindi idarecileri olarak bu sporu seven kıymetli halkımızdan aldığımız güç ile diğer ilçeler gibi bu ata sporumuzu sürdürmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah" dedi.

Bu spor için tek yürek olduk

Bu sene Rahvanın koşulmasının oldukça farklı hikayesi olduğunu dile getiren Başkan Cengiz, “Bu sporumuzu ilçemizde ifa eden sporcular, ata sporumuzu sevenler ile defalarca görüşme gerçekleştirdik. Hani ilk başta söylediğimiz gibi hep birlikte yöneteceğiz ilçemizi diye. Bu sözden yola çıkarak hep birlikte karar verdik bunu gerçekleştirmekte karar kıldık. İyi ki de yapmışız diyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Heyecan dozu yüksek, mücadelesi bol Yarışları başından sonuna izledik. Yaklaşık 6 saat süren bir yarışlara ev sahipliği yaptık gururluyuz. Bu spor için ilçemize teşrif eden misafirlerimize, yarışan sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Seneye yine gerçekleştireceğimiz organizasyonda tekrardan görüşmek üzere” dedi.

Atlı okçuluk gösterileri renk kattı

Büyük bir çekişme ile geçen Rahvan at yarışlarının sonrasında sahne alan Karesi Atlı Okçuluk Kulübü sporcuları hünerlerini sergiledi. At üstünde kılıç ve oklarla gösteri düzenleyen ekip, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yaklaşık olarak 6 saat süren ve heyecan dozu yüksek etkinliğin akabinde dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi.