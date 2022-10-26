İYİ Parti İnegöl İlçe Teşkilatı, partilerinin 5. kuruluş yılını Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirdiği törenle kutladı.

Partililerin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamada konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, “5 yıl önce her türlü baskı, tehdit, hakaret ve zulümle direnerek bu kutlu yolda bize yolbaşçılık yapan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başta olmak üzere emeği geçen tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. İYİ Parti; ümitlerin tükendiği bir anda tıpkı amblemimizde bulunan an güneş gibi ortaya çıkmış milletimizin ümidi olmuştur. Bu yeşeren umutla beraber biz teşkilat mensupları daha fazla şevk ile çalışarak yapılacak ilk genel ve yerel seçimde partimizi iktidara taşıyacağız.” dedi.

Karaman konuşmasında güçlendirilmiş parlementer sisteme, adalet, liyakat ve demokrasi konularına yer vererek İYİ Parti iktidarında Türk Milletine huzur ve refahla beraber tüm belirttiği kriterleri sağlayacaklarına dair söz verdiklerini söyledi.