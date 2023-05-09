İYİ Parti Milletvekili adayları yarın İnegöl’de ki işadamları ile bir araya geliyor.

İYİ PARTİ Bursa Milletvekili adayları Hasan Toktaş , Orhan Özer ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu yarın saat 15.00’da İnegöl Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu’nda İnegöl’de ki işadamları ile bir araya gelecek.

TOYOTA TÜRKİYE ESKİ CEO’SU

Orhan Özer, 6 yılı Toyota Avrupa Başkan Yardımcılığı olmak üzere 21 yıldır Toyota'da çeşitli fonksiyonlarda üst yöneticilik görevleri üstlendikten sonra, 2010 yılından bu yana şirketin Genel Müdür ve CEO'su olarak görevini yaptı. Milletvekili aday adaylığı için görevini bıraktı.