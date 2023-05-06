Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlığı Akhisar'da "Bir oy Kemale, bir oy Merale" sloganıyla çalmadık kapı bırakmadı.

Akhisar'da start alan "Bir oy Kemale, bir oy Merale" sloganı seçim çalışmaları hakkında bilgi veren İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Neşe Gökmen, "Bugün Akhisar'da girilmedik kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

Gökmen, "Ziyaret esnasında vatandaşlar çok dertli olduklarından yakındı. Hizmetten, pahallılıktan, kısacası enflasyon çıkmazında kaderine terk edilen halkımız, kararını vermiş. Saha çalışmalarımızdan aldığımız olumlu tepkilere dayanarak, emin adımlarla geldiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.