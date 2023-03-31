İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının faili yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının faili yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi; Türk Polisi yakalar! İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.