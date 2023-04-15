Kızılay’a yönelik toplumda gelişen güvensizlik bariyeri nedeniyle, stokların tükenmesinden ötürü doğan acil kan ihtiyacı, İYİ Parti’yi harekete geçirdi. Bursa İl Teşkilatı bağış seferberliği ilan etti.BURSA (İGFA) - Acil kan ihtiyacı duyan vatandaşların sayısında büyük artış olduğunun, hasta ve yakınlarının çok zor duruma düştüğünün bilgisini aldıklarını ve yetkililere doğrulattıklarını belirten İYİ Parti İl Başkanı Dr. Hasan Hasanoğlu, “Bu nedenle, Kızılay’a mesafeli duruşun devam etmesinin, insanlarımızın sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu gördük ve derhal harekete geçtik. Çünkü sağlık, siyaset de dahil olmak üzere her konunun üzerindedir” ifadesini kullandı.

18 Nisan Salı günü iftar sonrası 20.00 - 00.00 saatleri arası partinin Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bağış kampanyası düzenlediklerini söyleyen Başkan Hasanoğlu, “Kızılay yetkilileri ile de görüştük, kan stoklarında ciddi bir azalma olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ve gezici ekiplerini görevlendirerek, kampanyadan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Sadece partililerimizi değil tüm hemşehrilerimizi bu bağış kampanyasına katılmaya, ayrıca sadece partimizin Seçim Koordinasyon Merkezimizde değil Kızılay'ın tüm merkezlerine de giderek kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz.

Verilecek bir ünite kan, ihtiyacı olan bir vatandaşımızın umudu olacak, hayata yeniden tutunmasını sağlayacaktır. Bizlerin; insan sağlığını, siyasi rekabet ya da yarışlara feda etmeye hakkımız olamaz. Ortada yanlış yönetilmekten dolayı çıkan olumsuzluklar varsa, bunun hesabının hukuk normlarına uygun bir şekilde sorulması ayrı, vatandaşımızın hizmet beklentisinin sekteye uğratılmaması gerektiği konusu ayrıdır. Sapla samanı bir birinden ayırmamız gerekiyor. İYİ Parti olarak milletimizin yaşadığı her güncel sorunla ilgili çözüm noktasında derhal refleks göstermeye hazırız. Bu bağış kampanyamız da her daim sorumlu davranma hassasiyetimizin en somut örneği olacaktır” şeklinde konuştu.