İYİ Parti Bursa milletvekili aday adayları belli oldu. Bursa'nın 1. bölgesinde 26 aday adayı, 2. bölgesinde ise 36 aday adayı yer alıyor. Aday Yİ İYİ Parti Bursa milletvekili aday adayları arasında emekliler, işletmeciler, yöneticiler, mühendisler, avukatlar, doktorlar ve öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından insanlar bulunuyor.

İYİ Parti, 2023 genel seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bursa 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili aday adayları belli oldu. İYİ Parti, Bursa‘da seçimlere güçlü bir aday kadrosuyla girmek için çalışmalarını titizlikle devam ettirdi.

Aday adayları arasında emekli, işletmeci, doktor, öğretmen, avukat, mühendis ve yönetici gibi farklı meslek gruplarından isimler yer aldı. İYİ Parti, Bursa seçmenine hitap edebilecek nitelikte adaylarla seçimlere hazırlanıyor.

Bursa 1. Bölge ve 2. Bölge İYİ Parti milletvekili aday adayları…