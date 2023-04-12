Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti'de seçim süreci ve gündemi değerlendirdi. 14 Mayıs'ın önemine dikkati çeken Başkan Hasanoğlu, İYİ Parti'nin Bursa birinci bölgeden kesinlikle birinci parti olarak çıkacağını söyledi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Merve Özdemir Çevik moderatörlüğündeki "Odak Noktası" programında canlı yayında soruları yanıtladı.

Siyasetin dilinin sertleşmesi ile ilgili de değerlendirmelerde buluna Dr. Hasanoğlu, iktidarın kendilerinin gidici olduğunu anladıklarından bu yana paye çıkarmaya başladıklarını söyledi. Bu sert dilin de 14 Mayıs akşamı sona ereceğini, 15 Mayıs sabahı güneşin çok farklı şekilde doğacağına inandığını kaydetti.

"BURSA'DAN MİNİMUM 6-7 MİLLETVEKİLİYLE BURSA'YI TEMSİLE KUCAKLAYACAĞIZ"

"Biz Bursa'da birinci bölgede kesinlikle birinci parti olacağız" diyen Hasanoğlu, "İkinci bölgede biz yine kafa kafaya yarışırız ama orası biraz daha dengede duruyor gibi. İkinci bölgede de minimum üç milletvekilleriyle maksimum sayıda TBMM'de Bursa'yı temsille kucaklayacağız. Toplamda minimum 6-7 milletvekiliyle Bursa'yı temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"14 MAYIS SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kişisel hırslarla olacak bir seçim dönemi olmadığının altını çizen Başkan Hasanoğlu, 14 Mayıs'taki seçimin önemine dikkati çekerek, "Önümüzdeki seçimlerde herkesin çok farkında olması gereken bir şey var. Bu ülke bundan sonraki yüzyılda tekrar yüzyıl önceki kurucu değerler üzerinde güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle, fırsat eşitliğinin sağlandığı eğitim sistemi ile, koruyucu hekimliğin ön plana çıkarıldığı bir sistemle mi yönetilecek yoksa 16 Nisan referandumda olduğu gibi bize bu ülkedeki vatandaşlar kandırılarak 'Verin yetkiyi görün etkiyi' denilerek bir tek adam rejimiyle bize biçilen bir başkanlık sistemiyle mi yönetilecek? Öncelikle vatandaşlarımız bunu bilmesi lazım. O yüzden bu seçim çok önemli" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMLE ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR"

Dr. Hasanoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim Millet İttifakı olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız. Ancak Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımız fakat bizi 16 Nisan referandumuyla bu ülkeye biçilen bu başkanlık sistemiyle değil, gerçek anlamda 30 Ocak'ta açıkladığımız mutabakat metninde bu ülkenin kurtuluş reçetesi sağlayacak, sadece koordinatör olacak ve bu ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sistemle önünü açacak liderdir. Tek adam rejimiyle bu ülkeyi yönetecek lider adayımız değildir" dedi.

Vatandaşların hür iradeleriyle sandık başına gitmelerini isteyen İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde de İYİ Parti'ye ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Bursalılardan açık destek beklediğini ifade etti.

https://youtu.be/YcwQur9OqbQ