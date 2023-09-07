İyi Parti’den CHP’ye geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bir dönem danışmanlığını yapan İbrahim Alagöz’ün açıklamalarına, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ortak bir basın açıklaması yaparak cevap verdi.

Yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in bir dönem danışmanlığını yapan İbrahim Alagöz’ün kamuoyuna yansıyan beyanı, milletimizi yanıltmaya yönelik hezeyan olup, kişisel siyasi hesaplarına gerekçe gösterme çabasından ibarettir. Bu açıklamasında; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, kendisine İYİ Parti'den Bursa Büyükşehir veya Nilüfer Belediye Başkan adaylığını teklif ettiğini belirten Alagöz, bu teklife rağmen Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçtiğini ifade etmiştir. Asılsız ve mesnetsiz bir iddiayı içeren bu açıklama son derece talihsiz bir beyandır. Aynı zamanda da, 14 Mayıs genel seçimlerinde, kendisini, kontenjandan, Bursa 2. Bölge 2.Sıra Milletvekili Adayı olarak gösteren Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bizlerin de bilgisi dahilinde gerçekleşen hadisede işin doğrusu şudur:

3 Eylül Pazar günü eşinin yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile düğün salonunda kendisine eşlik ettiğimiz masada ayaküstü görüşen Alagöz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki yerel seçimlerde Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak kendisini partisine davet ettiğini, bu nedenle de CHP kadrolarına dahil olduğunu, bu konuda kendilerine bilgi vermek istediğini beyan etmiştir. Sayın Genel Başkanımız da kararını saygıyla karşıladığını belirterek, başarılar dilemiştir. Gerçek bu iken, yalan ve yanlış beyanlarla bir siyasi fırsat yaratmaya çalışmak hem üzücü hem de siyasi ahlak ölçülerinin dışındadır. Sayın Alagöz açısından talihsiz, bizim açımızdan ise pek de kayda değer olmayan hazin beyanın özü budur. Milletimizin bilgisine saygıyla sunarız.”