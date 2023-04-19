Kan stoklarının acil tükenmesinden ötürü doğan acil kan ihtiyacı, Bursa'da İYİ Parti’yi harekete geçirdi. İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, bağış seferberliği ilan ederek, anlamlı bir kampanya gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, "Devlet de bizim, Kızılay da bizim" diyerek anlamlı kan bağışı kampanyasına imza attı.

"Toplum vicdanını rahatsız eden yanlış uygulamalarla ilgili eleştiri ve itiraz hakkımızı saklı tutarak, insani görevimizi yapmak zorundaydık” diyen Başkan Hasanoğlu, acil kan ihtiyacı duyan vatandaşların sayısında büyük artış olduğunun, hasta ve yakınlarının çok zor duruma düştüğünün bilgisini aldıklarını ve yetkililere doğrulattıklarını ifade ederek, “Bu nedenle, Kızılay’a mesafeli duruşun devam etmesinin, insanlarımızın sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu gördük ve derhal harekete geçtik. Çünkü sağlık, siyaset de dahil olmak üzere her konunun üzerindedir” dedi.

Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yapılan bağış kampanyasına teşkilat üyelerinin yoğun ilgisi olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkan Hasanoğlu, “Kızılay yetkilileri de, kan stoklarında ciddi bir azalma olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ve gezici ekiplerini görevlendirerek, kampanyadan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Sadece partililerimizi değil tüm hemşehrilerimizi bu bağış kampanyasına katılmalarından ötürü, ayrıca sadece partimizin Seçim Koordinasyon Merkezimizde değil Kızılay'ın tüm merkezlerine de giderek kan bağışında bulunan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Verilen her ünite kan, ihtiyacı olan bir vatandaşımızın umudu olacak, hayata yeniden tutunmasını sağlayacaktır. Bizlerin; insan sağlığını, siyasi rekabet ya da yarışlara feda etmeye hakkımız olamaz" diye konuştu.