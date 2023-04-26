İYİ Partili avukatlar, partinin seçim çalışmalarına engel olmak amaçlı yapılan saldırıları protesto etti. Bursa Adliyesi önünde yapılan açıklama sonrası suç duyurusunda bulunuldu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı ve Bursa 1. Bölge Milletvekili adayı Selçuk Türkoğlu ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Av. Şeyda Şahin ile birlikte İYİ Parti Bursa Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı Üyeleri ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Partimize ve teşkilatlarımıza yapılan saldırılar hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler; siyasi olarak İYİ Parti Bursa Teşkilatlarına seçim sürecinde yasal olarak tanınan seçim propagandası hakkını gasp etmiştir. Maddi imkânları şahsi çabalar ile sağlanan ve mali açıdan da hatırı sayılır bir meblağı oluşturan pankartları ortadan kaldırmak sureti ile partinin mallarına zarar vermişlerdir. Yapılan bu çirkin saldırıların, cesurlar hareketi mensupları olarak bizleri kesinlikle korkutamayacağını, aksine daha da hırslandıracağını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.