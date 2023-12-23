İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu vurgulayarak, " KAMUOYUNA Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve bareberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!" dedi.